“Арда” уволни трети пореден треньор на ЦСКА

Албанецът на ЦСКА Кевин Додай е фаулиран в двубоя с “Арда”. Снимка: Startphoto.bg

Душан Керкез показа тотално несъстоятелността си като треньор на ЦСКА. По някакъв начин той успя за загуби 0:1 отложения мач с “Арда”, който е в невиждана криза.

За пореден път воденият от него тим не показа никаква игра в Стара Загора пред повечето свои привърженици, които след първото полувреме започваха постоянно да искат оставката на треньора.

Победният гол вкара Феликс Ебоя-Ебоа с глава в 89-ата минута след центриране от корнер.

По ирония последните двама треньори в Борисовата градина Томислав Стипич и Александър Томаш бяха уволнени след загуби точно от “Арда”.

Преди днес кърджалийци нямаха победа в първенството повече от месец.

За целия мач играчите на ЦСКА не направиха и една комбинация като отбор и затрудниха само леко Анатоли Господинов.

Така “червените” остават само на точка пред местата, които ще определят изпадащите след края на първенството.

Такава криза никога не е имало в историята на “червените”, но ръководството продължава да се заблуждава, че Керкез става за треньор на толкова елитен отбор. Фаворити за поста му са Христо Янев и Александър Тунчев.

ЦСКА е увеличил разходите си за заплати с близо 5 милиона лева, става ясно от годишния финансов отчет на клуба. По този показател отстъпва само на “Лудогорец”, а сумата е двойна спрямо “Левски”. През 2024 г. са платени 21,326 милиона лева за нищо на футболисти, треньори и хора в отбора. Загубата за финансовата година е над 17 милиона.

“Лудогорец” отчита печалба от малко над 6 милиона лева. Там за заплати отиват 29,446 милиона. В същото време преди месец “Левски” отчете, че е дал 10,442 милиона за заплати, увеличение с 2 милиона.

Албанецът на ЦСКА Кевин Додай е фаулиран в двубоя с "Арда".

