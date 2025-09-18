Прекръстиха “Ливърпул” на Laterpool

“Ливърпул” официално бе прекръстен на Laterpool, или “Късенпуул”, след като удари отново в добавеното време срещу “Атлетико” (Мадрид) в Шампионската лига. Така пет от шест мача от този сезон са решени в полза на тима на Арне Слот след 83-ата минута.

Този път капитанът на “Ливърпул” Върджил ван Дайк се разписа в 4-ата минута на добавеното време с глава от големия пенал и предизвика хаос. Треньорът на гостите, които се върнаха от 0:2 в двубоя, Диего Симеоне отвърна на фен на домакините и бе изгонен.

“Очаквам си наказанието. Но все пак той ме псува 90 минути. Надявам се “Ливърпул” да реши този проблем”, заяви Симеоне. А нахалният фен поиска асистенция за победата на своите в социалните мрежи.

За първи път в 418-ия си мач в евротурнирите излезе без нито един англичанин в титулярния си състав. Реално англичанинът бе Конър Галахър от “Атлетико”. Подобно нещо не се бе случвало от 2006 година насам от мача “Реал” (Мадрид) - “Арсенал”, когато Дейвид Бекъм бе титуляр за испанския тим, а при лондончани нямаше англичани.

В титулярния състав на “Ливърпул” имаше четирима нидерландци - Ван Дайк, Коди Гакпо, Раян Гравенберх и Джереми Фримпонг, като така се повтори постижението на “Барселона” отпреди 22 години за толкова голям брой играчи от тази държава в отбор, който не е от нея. Тогава играха Патрик Клуиверт, Марк Овермарс, Франк де Бур и Микаел Райзигер. А Мохамед Салах стана първият и единствен до момента с гол и асистенция в рамките на първите 6 минути на мач от Шампионската лига.

Хари Кейн вкара два за “Байерн” за победата с 3:1 над световния шампион “Челси” и така вече е най-резултатният англичанин в историята на Шампионската лига по системата голове + асистенции, като има 53 точки (42 попадения и 11 паса). Той измести любимеца си от детството Дейвид Бекъм, който остана с 52 (16+36).