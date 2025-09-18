“Левски” отказа яка оферта за Сангаре, за да бори “Лудогорец”

Не бунт и мъмрене, а похвала за поведението си получи една от чуждестранните звезди на “Левски” - Мустафа Сангаре, защото приел да остане в клуба за голямата битка с “Лудогорец” за шампионската титла в България, вместо да вземе солидни пари. Решението всъщност било на “синьото” ръководство, но френският нападател го приел, без да се противи. Това разкри треньорът на “Левски” Хулио Веласкес преди директния мач за върха срещу хегемоните от Разград. А от думите му стана ясно, че Сангаре е задържан в отбора с мисъл за генералната борба с “Лудогорец” за първото място след последния кръг на първенството.

“За Сангаре предпочитам да сме ясни какво е станало. В този случай ще си позволя да коментирам, защото става въпрос за добро момче и изключителна личност. Като във всеки клуб по света имаше предложение за него преди мача с “Локомотив” (София). Както знаете, този мач остана резерва и се включи от пейката и го направи по невероятен начин и доста повлия за изхода на срещата.

Клубът заедно със спортно-техническото ръководство анализира ситуацията. В този случай офертата дойде в момент, в който трансферният прозорец тук е затворен. Оттук насетне единственото, което се случи, е, че със Сангаре седнахме преди мача с “Локомотив” (София) и той ми каза, че не е успял да мигне. По най-нормален начин седнахме и решихме да направи възстановителна тренировка, защото не трябва да забравяме, че преди всичко играчите са и човешки същества”, заяви Веласкес.

“Говорим за ситуация, която от финансова гледна точка би била много добра за играча. Решението, което клубът взе, е на база на ситуацията към този момент. Той като изключителен професионалист прояви разбиране. Тренира много добре през седмицата, което значи, че може да започне срещу “Лудогорец”, може да е и на пейката. Това ще преценяваме. Нямаше да е честно спрямо играча, ако не го кажем. Той има невероятно добро поведение към днешна дата”, добави испанският треньор.

Попитан дали играчите му може да са пренавити, тъй като посрещат “Лудогорец” от позицията на лидери в класирането в изключително важна битка за титлата, Веласкес отговори: “По никакъв начин няма еуфория. Всичко е нормално. Ние сме колектив и посрещаме различните ситуации доста зряло. Повишила се е увереността - от резултатите и тренировъчния процес, но еуфория няма. Би било грешка да допуснем такова нещо. Напротив - стремим се да сме скромни и здраво стъпили. Независимо от това как ще завърши мачът, не се притеснявам за моите футболисти. Участваме в маратон, трябва да сме скромни. Да изпадаш в еуфория, говори за посредственост”.

Веласкес похвали “Лудогорец” и обяви, че съперникът е трябвало да има повече точки спрямо изключителния потенциал.

