Шеф на ЦСКА към Керкез: Подавай оставка! Той мълчи

Бойко Величков

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков призова старши треньора на отбора Душан Керкез да си подаде оставката след загубата с 0:1 от "Арда".

"Изключително разочарование от гледна точка не само на резултата, от поведението на играчите също. Нямаше енергия, нямаше живот, нямаше качество в голяма част от двубоя. Много грешни подавания, непредизвикани технически грешки. Необясними за професионални футболисти.

Що се отнася до моментната ситуация - аз смятам, че е време за отговорност и очаквам старши треньорът да си подаде оставката, както аз бих направил. Призовавам го. Ако не я подаде, е решение на ръководството, но аз смятам, че трябва да го направи", категоричен бе Величков.

Керкез обаче не подаде оставка след загубата от "Арда".

"Винаги се учиш повече от лошите резултати, от добрите не учиш нищо. Всички трябва да се съберем и погледнем за тази ситуация. Тя е така две години - много негативи, но не искам да отварям други теми", каза само той.

Бойко Величков

