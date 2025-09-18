ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Инголщат" на Илия Груев с първа победа за сезона ...

Дъжд спаси 40-годишен рекорд в атлетиката

1312
Сидни Мишел Маклафлин-Леврон Снимка: Ройтерс

Публиката в Токио се размина с нещо историческо в леката атлетика.

Дъждът в столицата на Япония попречи да бъде подобрен един от вай-старите рекорди.

Шампионка на 400 метра очаквано стана Сидни Мишел Маклафлин-Леврон. Времето на американката (47,78 сек) е само с 18 стотни по-слабо от това на Марита Кох. Легендарната състезателка от бившата Германска демократична република постави световния си рекорд от 47,60 преди 40 години - на 6 октомври 1985-а, на турнира за световната купа в австралийската столица Канбера.

Сребърен медал в Токио спечели Мерилейди Паулино от Доминикана с 47,98 сек. Това време вече е №2 в историята на дисциплината и е с една стотна по-добро от резултата на Ярмила Кратохвилова. Спринтьорката от бившата Чехословакия има постижение от 47,99 от 1983 г.

Трета на първенството в Япония остана Салва Ейд Насър от Бахрейн с 48,19 сек.

Резултатът на шампионката Маклафлин-Леврон е нов рекорд на световните. 26-годишната американка от Ню Джърси е носителка на две олимпийски титли и световна рекордьорка на 400 метра с препятствия с 50,37 сек - от игрите в Париж миналата година.

