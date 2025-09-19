Григор Димитров: Най-важната битка е в главата ми

Григор Димитров вече е в Санкт Мориц, където ще бъде един от лекторите на известния форум за дълголетие. Днес най-добрият български тенисист в историята трябва да говори пред присъстващите на форума в швейцарския курорт, но преди това отправи специално послание в социалните мрежи.

“Здравейте, хората често ме питат кой е най-големият и важен мач в живота ми, но истинската битка за мен никога не е била на корта. Тя е в главата ми, защото всеки път се опитвам да науча как да се справям със съмненията, да оставам балансиран и да израствам след всяко препятствие. Ще говоря подробно за моето пътуване, за емоционалната и психическата страна на моето поведение, за начините да оставаш непримирим и да не отстъпваш пред трудностите и какво означава да построиш живота си така, че да бъде пълноценен. Нетърпелив съм да чуя различни мнения, да споделя своето по всякакви въпроси заедно с вас”, каза Димитров.

Според първоначалния списък лектори на форума трябва да бъдат също бившият министър-председател на Италия Матео Ренци и д-р Ференц Краус, носител на Нобелова награда за физика и шеф в Института за квантова оптика в Гархинг.

Григор се възстановява от операцията на гръден мускул и би трябвало да се завърне на турнира в Стокхолм (от 13 октомври), където през миналата година игра финал.

Наскоро приятелката му Ейса Гонсалес пусна кратък клип, който показва как бившият №3 в света тича в равнинна местност в Англия още с превръзката.

“Нищо не може да го спре. Най-усърдният работяга, когото познавам. Най-дисциплинираният. Невероятно” бе коментарът на мексиканската актриса и модел на бижута.

Григор вече започна подготовка и с тенис.