Рашфорд донесе 2:1 на "Барса" в Нюкасъл, бивш играч на "Левски" с асистенция в Шампионската лига (резултати)

Маркъс Рашфорд стана първият англичанин с гол за "Барселона" след легендата Гари Линекер (1989), а добави и още един, за да донесе победата с 2:1 при гостуването на "Нюкасъл" в първия кръг на Шампионската лига.

Той игра вместо вундеркинда Ламин Ямал, който е контузен.

Ерлинг Браут Холанд вкара своето попадение №50 в най-авторитетния турнир (от 49 мача) при 2:0 за "Манчестър Сити" срещу гостите от "Наполи".

В Лисабон "Спортинг" би 4:1 дебютанта "Кайрат".

Почетното попадение на за тима от Казахстан дойде след асистенция на бившия нападател на "Левски" Рикардиньо. Той се появи на терена в 81-ата мин, а 5 след това подаде на Едмилсон, който се разписа.

Резултати:

"Айнтрахт" (Фр, Гер) - "Галатасарай" (Тур) 5:1

"Манчестър Сити" (Анг) - "Наполи" (Ит) 2:0

"Нюкасъл" (Анг) - "Барселона" (Исп) 1:2

"Спортинг" (Л, Пор) - "Кайрат" (Каз) 4:1

"Брюж" (Бел) - "Монако" (Фр) 4:1

"Копенхаген" (Дан) - "Байер" (Л, Гер) 2:2