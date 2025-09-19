46 футболисти и треньори глобени с 10 000 лева за залагане на български мачове

46 футболисти и треньори са наказани с глоба от 10 000 лева за залагане на български мачове, алармира специалистът по спортно право Георги Градев. Според него става въпрос за измама, след като не е имало заседание на дисциплинарната комисия по този казус, а така се пълни единствено касата на БФС.

Наказанието е по член 45, алинея 5 на дисциплинарния правилник, която гласи: Когато за футболист (независимо от статута - аматьор или професионалист), длъжностно лице, служебно лице от ФК, медицинско лице, треньор или ръководител е установено да участва в залагания или други, свързани с участието на български клуб в първенствата и турнирите, организирани от БФС или БПФЛ, или в международни срещи и турнири, се налага наказание, както следва:

а) за първо провинение - глоба в размер на 10 000 лева (€5112,92 евро) и спиране на състезателни права (забрана за изпълняване на функции) до деня, в който лицето не заплати наложената глоба.

б) за второ провинение - спиране на състезателни права и/или забрана за изпълняване на функции за срок от 6 (шест) месеца и глоба в размер на 15 000 лева (€7669,38 евро).

в) За всяко следващо провинение санкцията по буква “б” се удвоява, утроява и т.н.

г) Спирането на състезателни права и/или забраната за изпълняване на функции се считат за изтърпени след изтичане на срока на наказанието и заплащане на наложената глоба по буква “б” и “в”.

Залозите са правени в 9-ия кръг на Първа лига и 10-ия на Втора от миналото първенство.

Според Градев всичко е започнало от проверка на НАП на букмейкърите. След това са засечени по ЕГН трудови договори с футболни клубове и всичко е предадено на полицията.

“Не е ясно точно как БФС получава такава информация, след като никой не е бил официално разследван. На всичко отгоре са толкова неграмотни, че са обявили наказания по новия дисциплинарен правилник, а не по този, който е бил в сила по време на уж нарушението. Там глобата е 5000 лева. Но президентът Георги Иванов обяви двойно увеличение на административните приходи и явно това е било заложено в бюджета. И сега звънят по клубове и хора да ги плашат да не обжалват, защото щяло да стане страшно. Но ще се обжалва и ще поканим и медиите на комисията. Ще сезираме и прокуратурата за рекет от страна на БФС, както и служба “Вътрешна сигурност” на МВР за неправомерно изтичане на информация”, отсече Градев.

Двама обаче вече чинно са платили по 10 бона, вероятно за да не се споменават имената им. Преди време се появиха обвинения срещу бившия изпълнителен директор на ЦСКА Филип Филипов, че е залагал на мачове на отбора.

На официалния сайт на БФС не фигурират решения за подобни наказания на играчи и треньори. На 16 септември са обявени само тези за провинения през последния кръг.

Градев е получил и входящ номер на жалбата до Европейската комисия срещу правилото за четирима българи на терена. “Сега очаквам отговор дали ще се занимаят с нас”, допълни той.

