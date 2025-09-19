ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ООН ще гласува дали да възобнови санкциите срещу И...

Кюстендилеца алармира за обрат в ЦСКА - Керкез искал да остане

Душан Керкез Снимка: Велислав Николов

Лидерът на агитката на ЦСКА Иван Велчев-Къстендилеца алармира за обрат в ситуацията с проваления тотално треньор Душан Керкез. Снощи пред около 20 човека той заявил, че ще подаде оставка. Сега си мислел, че може да продължи да води "червените" въпреки категоричното нежелание от страна на ръководство и фенове.

Най-вероятно Керкез не иска да се махне сам, за да не загуби част от компенсацията си. 

"Специалистът" успя да остави ЦСКА на 12-о място в класирането след най-слабия старт в историята на клуба. И така и не намери мъжка сила в себе си сам да си тръгне. За сметка на това бръщолеви постоянно за проблеми извън треньорите. 

