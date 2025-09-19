ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

23-годишен нападна пастрока си в Пловдивско

Звезда на "Реал" се завръща в края на месеца

1292
Джуд не е играл от световното клубно първенство. СНИМКА: РОЙТЕРС

Джуд Белингам ще се завърне на терена за "Реал" (Мадрид) за дербито с "Атлетико", съобщава вестник АС в петък. Английският национал все още не е играл през настоящия сезон, след като претърпя операция през юли. Белингам имаше проблеми с рамото още от ноември 2023 година.

Халфът беше включен в състава на мадридчани при победата с 2:1 срещу "Марсилия" в първия кръг от основната фаза в Шампионската лига, но остана на пейката.

Целта на "Реал" е Белингам да бъде напълно здрав за мача с градския съперник на 27 септември. 22-годишният полузащитник навлиза във все по-добра физическа форма и вероятно ще бъде титуляр в столичното дерби.

Първоначалните очаквания бяха, че възстановяването на Джуд Белингам ще отнеме около 90 дни.

