Феновете на "Пирин" с бойкот заради съмнения за уреждане на мачове

Феновете на втородивизионния "Пирин" (Бл) от "Пирин Ултрас" обявиха, че ще бойкотират мачовете на тима и няма да присъстват на тях със следното съобщение: "

Организация "Пирин Ултрас" обявява, че няма да посещава мачове на ПФК "Пирин", докато има съмнения за уредени срещи и нечестна игра.

Съжаляваме искрено, че това решение идва точно преди дербито с "Беласица" – мач, който винаги е носил заряд и пирински дух.

"Пирин" винаги е бил подкрепян от нас– у дома и навън – вече дълги години. Именно затова решението, което взимаме днес, е едно от най-тежките в нашата история.

Ние винаги сме се вслушвали в мнението на привържениците и този път надделя гласът на тези, които не желаят присъствието на нашата организация стадиона.

С тези думи осъждаме всяка нечестна игра и задкулисни действия. Вярваме, че "Пирин" трябва да бъде символ на борба на терена, а не извън него.

Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито скрито, което да не излезе наяве

До тогава – БОЙКОТ.

"Пирин Ултрас"."