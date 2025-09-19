ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

От 23 септември започва ремонт на част от "Тракия"...

Моуриньо: "Фенербахче" не бе на моето футболно и културно ниво

2104
Жозе Моуриньо Снимка: Ройтерс

Провъзгласилият се сам за Специалния звезден португалски треньор Жозе Моуриньо едва ли вече ще бъде добре дошъл в Турция.

На 29 август той бе уволнен от "Фенербахче", а вчера пое отново първия отбор в кариерата си "Бенфика". В изказване за авторитетното издание "А Бола" Жозе обяви отиването си в Истанбул за грешка.

"Кариерата ми досега беше много успешна, тренирал съм най-големите клубове в света в различни държави. Понякога обаче съм вземал грешни решения.

Беше грешка да отида във "Фенербахче. Не беше на моето културно ниво, не беше на моето футболно ниво, не беше на моето ниво", натърти Моуриньо.

