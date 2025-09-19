ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Волейболната федерация: Не организираме телевизионното излъчване на мачовете от световното

1156
Националите се представят силно в Манила. Снимка: FIVB

След добрите игри на националите на световното и класирането за 1/8-финалите на световното във Филипините интересът към волейбола по отдавнашна традиция при успехи скочи неимоверно много. Затова и явно във федерацията ни са залети с питания защо мачовете не са по национална телевизия (те се излъчват в каналите на MAX Sport.

По тази причина от федерацията ни внесоха следното уточнение:

"Уважаеми почитатели на волейбола,

Във връзка с постъпващи въпроси и коментари относно телевизионното излъчване на мачовете на националния отбор от световното първенство, Българската федерация по волейбол желае да внесе следното уточнение:

Процесът по придобиване и разпространение на телевизионните и дигитални права за международни турнири от ранга на световното първенство и Лигата на нациите (VNL) се организира изцяло от Международната федерация по волейбол (FIVB) и НЕ преминава през националните федерации (в случая БФВ).

Правата се предоставят на глобално или регионално ниво чрез лицензирани партньори на FIVB, които водят преговори ДИРЕКТНО с телевизионни оператори и медии в съответните държави. Българската федерация по волейбол НЕ е страна по тези търговски договори и НЯМА правомощия да влияе върху избора на носителите на права или тяхното излъчване.

Благодарим за вашата активна подкрепа към националния отбор!

Изразяваме признателност към всички телевизионни оператори, които поемат ангажимент – както финансов, така и организационен – за излъчването на световни и европейски първенства по волейбол във всички възрасти с българско участие."

