10-ото юбилейно издание на Европейската седмица на спорта #BeActive стартира в София

За десета поредна година Министерството на младежта и спорта организира Европейската седмица на спорта #BeActive. Юбилейното издание на кампанията предвижда множество спортни събития за насърчаване на активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и популяризиране на здравословното хранене, съобщиха от спортното министерство.

Стартът на инициативата ще бъде даден в София със спортен панаир в Асикс Арена. В периода 23-24 септември спортни федерации и клубове ще представят дейността си чрез демонстрации и информационни материали. Всеки желаещ ще има възможност да опита нов спорт от 10:00 до 16:30 часа. Откриването ще се състои на 23 септември от 12:00 часа. Сред гостите ще бъдат футболистът Благой Георгиев, бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, волейболистът Теодор Салпаров, третата в света на сабя Йоана Илиева, младият ни талант в плуването Петър Мицин, финалистът от US Open при юношите Александър Василев и паралимпийката Стела Енева.

Едно от най-обичаните събития на кампанията #BeActive Нощ на спорта ще се проведе на 27 септември във Варна от 18:30 часа, а преди това, от 16:00 часа, жителите и гостите на морската столица ще могат да се включат в редица активности в спортно селище.

Мотото на тазгодишното издание е „Направи деня си зелен, живей със спорт, бъди активен през цялата година".

#BeActive е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на спорта и физическата активност на гражданите на ЕС. Национален координатор за България е ММС, а изпълнението на проекта се финансира по програма „Еразъм +" на Европейския съюз.

Акценти от програмата на Европейската седмица на спорта #BeActive 2025:

23 септември, 12:00 часа, Асикс Арена – Откриване на инициативата;

23-24 септември, 10:00 – 16:30 часа, Асикс Арена – Спортен панаир;

25 септември – #BeActive в Дряново;

26 септември – Европейски ден на спорта в училище;

27 септември, 16:00 часа, Варна (Арката на Морската градина) - #BeActive Спортно селище;

27 септември, 18:30 часа, Варна (Арката на Морската градина - #BeActive Нощ на спорта;

Септември – Октомври - #BeActive Tour – Добрич, Силистра, Шумен, Сандански, Сливен.