"Левски" с новия алжирец в групата за "Лудогорец"

Последното попълнение на "Левски" - алжирският халф Акрам Бурас, попадна в групата на "сините" за дербито с Лудогорец тази вечер от 20,30 ч на "Герена", съобщиха от клуба.

Той за първи път намира място в разширения състав на Хулио Веласкес, след като подписа договор с клуба по време на паузата за националните отбори.

В групата на "Левски" не намери място друг нов - македонският централен защитник Никола Серафимов.

Ето и цялата група на "сините":

Светослав Вуцов, Мартин Луков, Майкон, Кристиан Макун, Вандерсон Цунами, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Евертон Бала, Гашпер Търдин, Алдаир Невеш, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Акрам Бурас, Кристиан Димитров, Оливер Камдем, Борислав Рупанов, Марин Петков, Карл Фабиен, Радослав Кирилов.