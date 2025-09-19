Дейвид Димитров не мина квалификациите на световното

Дейвид Димитров отпадна на световното първенство по борба в Загреб, след като бе отстранен от двукратния олимпийски вицешампион Парвиз Насибов още в квалификациите на категория до 72 кг класически стил.

Димитров бе вторият от четирима български национали в класическия стил. В четвъртък Стоян Кубатов записа една победа на 77 кг, но също отпадна. Дамите завършиха със сребро на Юлияна Янева на 68 кг, а Биляна Дудова остана пета на 62 кг.

Насибов надви Димитров трудно с 5:4, но вицешампионът от Токио 2020 и Париж 2024 премина в нова категория през миналата година. Той стана европейски бронзов медалист в Букурещ, след което за кратко отново свали килограми за Олимпиадата. През януари украинецът пребори финландеца Матиас Липасти на финала на 72 кг в Гран при турнира в Ница.

Насибов не успя да се класира за първи път в кариерата си на финал на световно първенство, след като записа само още една победа - с 5:0 срещу руснака Александър Лявончик. На четвъртфиналите той отстъпи с 3:4 на Мерей Маулитканов от Казахстан.

В неделя на тепиха ще излязат последните двама национали на турнира - Николай Вичев (63 кг) и Даниел Александров (87 кг).