Фодън: Холанд прави невероятни неща

Нападателят на "Манчестър Сити" Фил Фодън коментира победата с 2:0 над "Наполи" в първия кръг от Шампионската лига, при която асистира за гола на Ерлинг Браут Холанд за 1:0.

„Беше трудно да пробием защитата на "Наполи". Мисля, че играхме доста интелигентно. Първото полувреме беше малко напрегнато. Не успявах да стигна до топката между линиите толкова често, но когато Ерлинг Холанд вкара, направих пробив, както винаги. Просто трябва да установим тази връзка. Той чупи всички възможни рекорди. Това, което прави, е невероятно. Ерлинг е великолепен играч", заяви Фодън.

Норвежецът вкара своя гол №50 в мач №49 в най-авторитетния турнир.