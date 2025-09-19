Симон Миньоле изрази радостта си от спасена дузпа в лицето на съдията, а след това се контузи

Бившият вратар на "Ливърпул" и "Съндърланд" Симон Миньоле застана на вратата за "Брюж" при победата с 4:1 над "Монако" в мач от началната фаза на Шампионската лига снощи.

Нещата не започнаха добре за белгийците, след като в 9-ата минута бе отсъдена дузпа срещу тях.

Въпреки това 37-годишният Миньоле успя да отрази удара от бялата точка с великолепно спасяване.

Миг по-къно насочи бурната си радост в лицето на съдията Симоне Соца.

Екстазът на стража обаче трая кратко - получи жълт картон за действията си.

Ветеранът също така не можа да се наслади пълноценно на победата на своя отбор, тъй като само десет минути по-късно напусна терена контузен.

Той бе заменен от сънародника си Нордин Джакърс в 19-ата минута.

Миньоле играе седмия си сезон за "Брюж", след като се присъедини от "Ливърпул" за 6 милиона паунда през 2019 година.

Оттогава има 296 мача за белгийците и е спечелил четири титли.

Преди това Миньоле прекара 6 години на "Анфийлд", където записа 204 мача и спечели Шампионската лига през 2019 година.

Той също така игра за "Съндърланд" между 2010 и 2013 година, записвайки 101 участия за "черните котки".