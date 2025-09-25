ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Валентин Илиев продължава начело на ЦСКА II, Даниел Моралес поема третия отбор на "червените"

След назначението на Христо Янев и неговия щаб начело на първия тим на ЦСКА, Валентин Илиев ще продължи начело на втория тим на „армейците".

В неговия екип влизат помощник-треньорът Любен Любенов, анализаторите Павел Тошков и Христо Видинов, треньор на вратарите е Ивайло Иванов, а за кондиционната подготовка отговаря Костадин Джоргов.

Илиев води временно първия състав при ремито 1:1 с "Ботев" във Враца.

Промяна настъпи в треньорския щаб на ЦСКА III. За старши треньор на тима е назначен Даниел Моралес, който заменя Румен Трифонов. В екипа на Моралес влизат помощник-треньорът Христо Захариев и треньорът на вратарите Емил Михайлов.

