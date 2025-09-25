Грандиозен обрат на България до 3:2 над САЩ носи 1/2-финал на световното!

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българските волейболни национали направиха грандиозен обрат от 0:2 до 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) в 1/4-финала срещу САЩ на световното във Филипините и за първи път от 19 г. намериха място в топ 4 на планетата.

В събота нашите момчета срещат в битка за финала Чехия, която изненадващо удари 3:1 Иран.

В 19-хилядната зала Mall of Asia в Манила възпитаниците на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини оцеляха в страхотен трилър и ликуваха накрая.

Срещу американците младият български състав (най-ниска средна възраст на първенството в Манила с 23,2 г.) показаха страхотен дух и отказаха да загубят, въпреки че двубоят тръгна лошо за тях.

Волейболистите ни изостанаха още в началото в резултата. Американците стигнаха до 6 точки разлика и в крайна сметка финишираха успешно, а нашите опити за наваксване не дадоха резултат.

Във втората част България поддържаше лек аванс до средата, когато янките направиха обрат и от своя страна дръпнаха за 25:19 в края. 10 от точките им дойдоха от сгрешени наши сервиси.

След като бе изправена до стената, четата на Бленджини реагира подобаващо. Националите подобриха значително представянето си във всички елементи и повеждайки в резултата още от началото на третия гейм го спечелиха убедително.

Четвъртата част бе много завързана, но в края момчетата ни показаха завидно хладнокръвие и успяха да изравнят геймовете.

В тайбрека те водеха през цялото време и стигнаха до 4 мачбола при 14:11. За да е краят още по-инфарктен, американците отразиха 3. Последният обаче бе оползотворен.

България бе за последно в топ 4 на света от 2006 г., когато в Япония под ръководството на Мартин Стоев взе бронзовите медали. Интересното е, че тогава държавният ни тим преодоля 1/4-финала срещу Франция също с обрат от 0:2 до 3:2.

На топреализатора ни Алекс Николов не му вървеше в първите 2 гейма, но за сметка на това се развихри в останалите и завърши с целия 29.

Аспарух Аспарухов добави 12, а Илия Петков - 10.

Капитанът Алекс Грозданов записа 8, а влезлият като резерва в четвъртата част Георги Татаров - 7.

Симеон Николов отново правеше фамозни изпълнения при разпределянето на топката, а и реализира 5 т.