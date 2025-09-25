7 поредни победи на Елизара Янева и нов четвъртфинал в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева продължава с великолепното си представяне на турнирите от ITF за жени в Пазарджик. Мачовете се провеждат на базата на ТК „Фаворит" и имат награден фонд от по 40 хиляди долара.

18-годишната Янева се наложи с 3:6, 6:0, 6:4 над Аня Станкович (Сърбия) и се класира за четвъртфиналите на сингъл. Това е седма поредна победа на пловдивчанката, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг.

За място на полуфиналите Янева ще играе срещу осмата поставена Леа Бошкович (Хърватия), която победи във втория кръг с 6:3, 6:0 българката Росица Денчева.

Денчева обаче се класира за полуфиналите в надпреварата на двойки. Денчева и Марта Матула (Гърция) победиха без игра на четвъртфиналите вторите поставени италианки Анастасия Абанято и Самира Де Стефано, а за място на финала ще играят срещу Елена Бертя (Румъния) и Дария Лодикова (Русия).

По-късно днес още три българки ще играят на четвъртфиналите при дуетите.

Водачките в схемата Лиа Каратанчева (България) и Сапфо Сакелариди (Гърция), които през миналата седмица спечелиха титлата на друг турнир от същия ранг в Пазарджик, започват директно от четвъртфиналите и ще срещнат рускините София Лансере и Алина Юнева.

Йоана Константинова и Ванеса Влахова ще играят срещу третите поставени Алевтина Ибрагимова (Русия) и Катерина Цигурова (Швейцария).