Министър Пешев направи първа копка на стадион "Белмекен" в Костенец

1448
Министър Пешев се запозна с местните деца. Снимка: Министерство на спорта

С официална церемония министърът на младежта и спорта Иван Пешев даде началото на ремонта на стадион „Белмекен" в село Костенец, община Костенец. Проектът е на стойност 1 421 509 лева и се реализира по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта (ММС).

На събитието присъстваха зам.-министърът на младежта и спорта Петър Младенов, Младен Маринов, народен представител от ГЕРБ-СДС в 51-то Народно събрание и член на Комисията по вътрешен ред и сигурност, кметът на Община Костенец Йордан Ангелов, зам.-кметът Маргарита Минчева, председателят на Общинския съвет в Костенец Павлина Петрова, кметът на село Костенец Ивайло Стоев и общински съветници.

"Инвестицията в стадион „Белмекен" е инвестиция в бъдещето на младите хора. Нашата цел е всяка община в България да разполага със съвременна спортна инфраструктура, която да подкрепя развитието на спортните ни таланти и да бъде част от последователната ни спортна и младежка политика", каза министър Пешев.

Спортното съоръжение, което ще има нова настилка, осветление, ограждения, поливна система и нови съблекални, ще осигури съвременни условия за подготовка на млади таланти и за провеждане на състезания. Инициативата е част от дългосрочната политика на правителството, насочена към създаване на повече възможности за популяризиране на масовия спорт, активния и здравословен начин на живот и подкрепа на младите хора в страната.

В началото на август министър Пешев съвместно с Министерството на финансите и с подкрепата на кабинета успешно осигури 32 335 000 лева за модернизация и изграждане на спортни обекти в страната. Средствата ще позволят на общо 43 общини, висши учебни заведения и спортни клубове да реализират нови обекти и да модернизират съществуващите такива.

През октомври се очаква ММС да пусне нова програма за нови инвестиции в спортната инфраструктура, която ще обхване още повече населени места и ще разшири достъпа на гражданите до модерни и качествени условия за спорт.

Инвестициите в спорта продължават. Снимка: Министерство на спорта
Инвестициите в спорта продължават. Снимка: Министерство на спорта
Министър Пешев се запозна с местните деца. Снимка: Министерство на спорта
Инвестициите в спорта продължават. Снимка: Министерство на спорта
Министър Пешев се запозна с местните деца. Снимка: Министерство на спорта
Инвестициите в спорта продължават. Снимка: Министерство на спорта

