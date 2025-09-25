Салиба каза не на "Реал" (Мадрид), подписва нов договор с "Арсенал"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Уилям Салиба се е съгласил да подпише нов петгодишен договор с "Арсенал", написа достоверния спортен журналист Фабрацио Романо в социалните мрежи.

Салиба се утвърди като един от най-добрите централни защитници във Висшата лига по време на престоя си в клуба, като участва във всичките 38 мача от елита през кампанията 2023/24 и пропусна само три мача през миналия сезон.

Французинът ще се присъедини към колегата си защитник Габриел Магаляес, както и към възпитаниците на академията Итън Нуанери и Майлс Луис-Скели, които подписаха нови договори с "Арсенал" през 2025 година.

Салиба има договор с "Арсенал" от лятото на 2019 г., но трябваше да чака три години до състезателния си дебют в началото на сезон 2022/23.

Оттогава той има 139 участия във всички състезания, отбелязвайки седем гола.

"Реал" (Мадрид) от два сезона на сам вече показва сериозен интерес към французина, но явно новия спортен директор на "артилеристите" Андреа Берта върши работата си чудесно.