Уелско дерби за купата на лигата в Англия

След като снощи се изиграха и последните двубои от третия кръг в Купата на лигата, бе изтеглен жребият за следващата фаза на турнира.
"Арсенал" ще се изправи срещу "Брайтън", като "Чайките" са в отлична форма, като са вкарали 12 гола до този момент.
"Тотнъм" ще играе срещу миналогодишния шампион в надпреварата "Нюкасъл".
"Ливърпул" и "Челси" също ще мерят сили с клубове от Висшата лига - съответно срещу "Кристъл Палас" и "Уулвърхемптън".
Междувременно "Манчестър Сити", който е спечелил трофея четири пъти под ръководството на Пеп Гуардиола, има по-лек съперник на хартия.
"Гражданите" ще гостуват на "Суонси".
Другите два уелски отбора, които продължават в турнира - "Рексъм" и "Кардиф, ще се срещнат един срещу друг на "Рейскоурс Граунд".
Сензацията на турнира "Гримсби Таун" отново ще има сблъсък с елитен клуб, този път срещу "Брентфорд".
А тимът от Лига 1 "Уикъмб" ще приеме "Фулъм".
"Манчестър Юнайтед", който бе елиминиран още във втория кръг от "Гримсби" е единственият клуб от "Голямата шестица" на Англия, който вече не е в напреварата.
Ето и всички двойки за четвъртия кръг от Купата на лигата в Англия:
"Арсенал" - "Брайтън"
"Гримсби Таун" - "Брентфорд"
"Суонси" - " Манчестър Сити"
"Нюкасъл" - "Тотнъм"
"Рексъм" - "Кардиф"
"Ливърпул" - "Кристъл Палас"
"Уулвърхемптън" - "Челси"
"Уикъмб" - "Фулъм"