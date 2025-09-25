ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

13-ият на световното по колоездене Николас: Мога още повече

Николас ван дер Мерве

13-ото място в света е добро постижение, но винаги може повече.

Така смята Николас ван дер Мерве след страхотното си постижение в бягането по часовник при юношите старша възраст на шампионата в Руанда. 18-годишният колоездач е с баща от Южна Африка и майка от Стара Загора, като е предпочел да кара за България.

“Разбира се, целта ми бе да бъда още по-напред, но съм изключително горд от това, което направих. Със семейството ми работихме здраво и този резултат е наша заслуга, което най-много ме радва. Благодаря на българската федерация, че ми даде възможността да се състезавам. Надявам се този резултат да е показал, че съм способен и на нещо по-добро, и да получа шанс да карам в категорията до 23 г.”, написа Ван дер Мерве, който ще кара и в общия старт.

Николас ван дер Мерве

