Фернандо Алонсо: Трудно ще ми е да се откажа, ако колата не става

Двукратният световен шампион Фернандо Алонсо призна, че мисълта за отказване от Формула 1 в края на сезон 2026 ще бъде „много трудна", ако отборът му не е конкурентоспособен през следващата година.

Договорът на 44-годишния испанец изтича в края на 2026 г., а самият той споделя, че вече е размишлявал върху възможността да се оттегли от спорта.

„Ако нещата вървят добре, мисля, че това би бил добър момент да се оттегля. В продължение на много години търся кола, с която мога да се състезавам на високо ниво. Ако най-накрая я имам, това би било чудесен начин да приключа кариерата си", каза Алонсо в интервю, публикувано от отбора.

„Да кажем, че ако сме конкурентоспособни, шансът да се откажа е по-голям. Но ако не сме - ще бъде изключително трудно да се откажа, без да опитам още веднъж."

Алонсо спечели световните си титли с "Рено" през 2005 и 2006 година.

Последната му победа обаче датира от Гран при на Испания през 2013 г., когато беше пилот на "Ферари".

Въпреки че се смята за един от най-добрите пилоти в историята на спорта и все още демонстрира страхотно ниво, кариерата му след 2013 г. е изпълнена с разочарования.

С "Ферари" той три пъти завърши втори в генералното класиране, като през 2010 и 2012 загуби титлата от Себастиан Фетел с едва пет и четири точки, въпреки че разполагаше с по-слаба кола.

През 2014 г. премина в "Макларън", но тимът беше в спад, а двигателите на Хонда - най-слабите на пистата.

След сезон 2018 Алонсо временно напусна Формула 1, за да се отдаде на други предизвикателства - спечели два пъти „24-те часа на Льо Ман" и световния шампионат за издръжливост, както и участва в „Индианаполис 500" и „Рали Дакар".

В спорта се завърна през 2021 г. с "Алпин", а от 2023 г. е част от "Астън Мартин".

Тимът започна силно сезона, като Алонсо се качи на подиума шест пъти в първите осем състезания, но впоследствие формата им спадна.

2025 се оказа трудна година за отбора в момента са седми в класирането при конструкторите, с оставащи седем старта.

Алонсо е 14-ти в подреждането при пилотите, на две точки и три позиции зад съотборника си Ланс Строл, въпреки че го е победил в квалификациите в 19 от 20 случая.

Собственикът на "Астън Мартин", Лорънс Строл, инвестира сериозно в отбора през последните години, с амбицията да го превърне в шампионски тим.

През 2026 г. ще влязат в сила нови технически правила за двигателите и шаситата, а това ще е и първата кола на 'Астън Мартин", проектирана под ръководството на легендарния дизайнер Ейдриън Нюи, който се присъедини към екипа през март 2025 г. след напускането си на "Ред Бул".

Алонсо определя сезон 2026 като голяма възможност и е впечатлен от първата си съвместната работа с Нюи.

„Той е невероятен човек и всички в отбора се учим от него", споделя той.

Алонсо, който ще навърши 45 през юли 2026 г., вярва, че "Астън Мартин" вече разполага с всичко необходимо, за да се бори за титлата.

„Напълно съм убеден в това", казва той. „Единственият въпрос е кога. Това е единственото неясно в проекта за мен."

„На този етап от кариерата си, естествено, искам да усетя вкуса на успеха с Астън Мартин. Но знам, че е нужно време, за да се напаснат всички елементи."

„Борбата за титла и евентуална победа с този отбор е почти сигурна в бъдеще - имаме всичко необходимо. А за да я постигнем, освен всичко останало, се изискват и външни фактори - малко помощ от конкурентите и малко късмет."