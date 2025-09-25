Футболист шофира над 300 километра и отиде на грешен стадион за мача си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Сполдинг Юнайтед" Луис Уайт пристигна на грешния стадион за мача на неговия отбор срещу "Бъри Таун" в кръг от седмото ниво на Англия.

Уайт тръгнал сам от дома си в Лестършир, за да стигне до Бъри, който е разположен в Бъри Сейнт Едмъндс, графство Съфолк.

След като пристигнал на мястото, което смятал за домакинския стадион на "Бъри Таун", осъзнал че всъщност е стигнал до "Гиг Лейн"- стадионът на "Бъри ФК" в Голям Манчестър.

Тази глупава грешка означавала, че 24-годишният футболист трябвало да обърне и да поеме обратно, за да пътува още три часа до стадиона на "Бъри Таун"- "Гетуей Карс Стейдиъм".

Уайт е шофирал близо седем часа заради объркването.

Той все пак влез в игра към края на мача, за да помогне на "Сполдинг" да удържи победата с 2:1, след като тимът остана с човек по-малко заради червен картон през второто полувреме.

Мениджърът на отбора му Джими Дийн заяви след мача: "Попитах хората в Бъри дали някога се е случвало подобно нещо и те казаха, че не. Бил е в свой собствен свят, но дойде и помогна да затворим мача, а победата в делнична вечер винаги е страхотно чувство."

За щастие предстоящият съботен мач на "Сполдинг" за третия квалификационен кръг на ФА къп срещу "Дагенъм и Редбридж" не би трябвало да създаде объркване у защитника, защото няма друг отбор с това име.