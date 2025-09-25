ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руди Фьолер ще получи легендарно звание

1664
Руди Фьолер

Директорът на националния отбор на Германия Руди Фьолер ще бъде почетен с отличието "Спортна легенда" на 43-ия бал на спортните медии на 8 ноември във Франкфурт.

Фьолер се откроява със своята "човечност, автентичност, надеждност и отношение" и "отдавна е заслужил" тази награда, каза организаторът на бала Йорг Мюлер, предава БТА.

65-годишният бивш футболист спечели световната титла с тима на Германия като играч през 1990 година. Като треньор той изведе националния отбор до второ място на Световното първенство през 2002-а.

Бившият нападател работи почти 19 години на мениджърска позиция в клуба от Бундеслигата Байер Леверкузен, преди да поеме поста спортен директор на Германия през февруари 2023-а.

"Не се става легенда само чрез титли и триумфи. Винаги, когато Руди Фьолер е бил необходим в спорта и в обществото, той е бил на разположение", добави Мюлер.

Преди Фьолер, Франц Бекенбауер, Борис Бекер, Михаел Шумахер, Катарина Вит, Лотар Матаус, Хайнер Бранд, Уве Зеелер, Герд Мюлер и много други са получили наградата, която се връчва от 2007 година насам.

