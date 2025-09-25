ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21365964 www.24chasa.bg

Новият треньор на ЦСКА: Не съм си чел договора детайлно

1764
Христо Янев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Подписах се на каквото ми дадоха, не съм имал възможност да прочета детайлно договора.

Това каза при представянето си новият треньор на ЦСКА Христо Янев.

Проведохме няколко разговора с Бойко Величков след мача с "Ботев" (Враца). Най-важно е да стабилизираме отбора и да имаме резултати. Тук съм да работя. Не съм поставял условия. Искам да обединим усилия и да бъдем клуб в истинския смисъл на думата. Без подкрепа от ръководството, футболистите и феновете няма да мога да се справя. Самичък няма да мога направя нищо.

Вчера си поговорих с отбора. Видях готовност от страна на футболистите да променят онова, което в момента се случва. Трябва ни малко късмет и да си върнем увереността", коментира Христо Янев.

"Имам трима контузени футболисти - Делова, Скаршем и Турицов. Ще се доверя на вътрешното си усещане за мача с "Локомотив" (София) и ще заложа на хората, които са в най-добра форма", добави треньорът.

Христо Янев СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Пазете се - пресичащите смартфон зомбита може да ви направят убиец!