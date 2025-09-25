Шеф в ЦСКА: Христо Янев е естествен избор за треньор

„Ясно е за всички, че Христо е естествен избор".

Това каза спортният директор на ЦСКА Бойко Величков по повод назначението на Христо Янев за треньор на "червените".

"Ясно е, че е била обсъждана такава кандидатура и преди този момент. Спрямо моментната ситуация, а и не само е отличен избор. Най-нормалното е, когато има проблеми като резултати, клубът да си прави сметката как е най-добре да продължи напред. Предишният старши треньор имаше пълна подкрепа в тази връзка", каза още шефът в ЦСКА. Величков добави, че новият наставник на "армейците" има пълната подкрепа на ръководството.

След това Величков говори и за бившия треньор на клуба Душан Керкез.

ЮОтносно позицията на Душан Керкез. Имали сме много разговори по процесите на изчистване. Търсехме обяснение защо не се случва това. Знам позицията на Керкез на фона на оплакванията и на база някои процеси, случили се в подготовката и т.н. От гледна точка на Душан, той знаеше много добре в каква ситуация се намираме. Имаше моменти, в които това затруднява работата му. Ако ги ползваме само за извинение, не е окей. Христо ще започне с лошото наследство, което му оставяме като резултати, игра и психологическо състояние. Но ми се иска да започне с идеята какво ще се случва оттук нататък", добави той.

"Душан е имал разговори с ръководството. Имал е притеснения, негови, ръководството се е опитало да реши тези проблеми. Само че в клуба са стартирали много процеси на база допуснати стари грешки.