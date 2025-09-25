"Ливърпул" подписа със 17-годишен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Английският нападател Рио Нгумоа подписа първия си професионален договор с "Ливърпул", съобщава сайтът на клуба. Срокът на споразумението със 17-годишния нападател не е уточнен.

Нгумоа се присъедини към "Академията на "Ливърпул" от "Челси" през септември 2024 г. Той записа пет участия за старшия отбор на "червените". На 25 август, на 16-годишна възраст, Нгумоа дебютира в английската Висша лига при победата с 3:2 срещу "Нюкасъл", влизайки в края на мача и отбелязвайки победния гол в 90+10-ата минута.

През сезон 2024/2025 Нгумоа игра за младежките отбори на "Ливърпул" в различни възрасти.

След пет кръга от Висшата лига, "Ливърпул" има 15 точки и е лидер в шампионата.