"Барса" иска национал на Гвинея, оценен на 100 млн. евро

Старши треньорът на "Барселона" Ханс-Дитер Флик е заинтересован да привлече нападателя на "Борусия Дортмунд" Серху Гираси, като заместник на 37-годишния Роберт Левандовски, според информация на Bild.

Този трансфер може да струва на каталунския клуб приблизително 100 милиона евро. Настоящата заплата на 29-годишния футболист е 9 милиона евро.

Президентът Жоан Лапорта "не е във възторг" от идеята за закупуване на Гираси, тъй като предпочита каталунците да придобие по-известен играч.

Този сезон роденият във Франция национал на Гвинея е участвал в 11 мача във всички състезания, отбелязвайки девет гола и давайки една асистенция. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2028 г. Според информация в Transfermarkt, пазарната му стойност е 45 милиона евро.