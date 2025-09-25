Мони Николов към българските фенове: Дано ви зарадваме с медали!

18-годишният разпределител на националния отбор на България по волейбол Симеон Николов коментира емоционално обрата до 3:2 срещу САЩ в 1/4-финалите на световното във Филипините.

В събота нашите срещат Чехия. България е в топ 4 на света за първи път от 2006 г., когато в състава бе бащата на Мони и неговия брат - Владо Николов. Той и съотборниците му се окичиха тогава с бронзови медали.

"В момента изпитвам толкова много емоции. Не мога да изразя щастието си. Получи се истинска битка. Не знам как да опиша това, което направихме. Аз съм много щастлив, много развълнуван. Всичко това се дължи на едно прекрасно лято.

Треньорът Бленджини ни каза да не се предаваме, без значение от това, което се случва. Брат ми Алекс също имаше затруднения в първите два гейма, но не се предадохме. Последната точка ние я празнувахме, но трябваше да се върнем на игрището. След това не знам какво да кажа, трябва просто да се насладим на този момент", добави Николов.

"Честита победа. Това е много изстрадан успех. Направихме го за вас. Ние сме едно голямо семейство. Надявам се отново да ви зарадваме с медали", обърна се Симеон към българските фенове.