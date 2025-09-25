Треньорът на волейболистите Бленджини: Целта е да се подобряваме всеки един ден

Селекционерът на българския национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини заяви, че ежедневната работа на отбора това лято дава резултат на световното и родината ни е в топ 4 на планетата. България ще участва на полуфинал на световно първенство за първи път от 2006 година. Нашите постигнаха обрат от 0:2 до 3:2 срещу САЩ и в събота ще се изправят срещу Чехия в спор за място на финала.

"Беше много тежко. В началото те играха много добре, на сервис и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме. Опитах с този отбор, който е много млад. Опитахме се да бъдем добри ден след ден. Бяхме достигнали до една точка през лятото. Нашата цел беше ден след ден да се подобряваме крачка по крачка. Поисках да вървим напред, говорим за цялостния период, за подготовката и Лигата на нациите", заяви Бленджини след края на двубоя.