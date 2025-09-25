ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанка оспорва цената на общинско жилище в "...

Весела Лечева поздрави националите по волейбол за грандиозния подвиг

1124
Весела Лечева

Председателят на БОК Весела Лечева поздрави националния отбор по волейбол, който спечели с 3:2 срещу САЩ и се класира за полуфиналите на световното първенство във Филипините.

"Велика победа, която носи радост на българските спортни фенове и на целия български народ!

Най-младият отбор на световното първенство спечели убедителни победи по пътя си към топ 4, демонстрирайки талант, сила, психическа устойчивост и невероятен дух! Мачът срещу САЩ, в който победата дойде след драматичен обрат, направи успеха още по-ценен.

Не са много моментите, в които сме истински горди, че сме българи. Не са много моментите, в които показваме, че можем да се опълчим на най-силните в света. Днес беше такъв ден!
България показа световна класа, а ние продължаваме да мечтаем", написа Лечева.

