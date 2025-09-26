Елизара Янева отново на полуфинал в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Елизара Янева продължава със страхотното си представяне на турнирите от ITF за жени в Пазарджик. Състезанията в ТК „Фаворит" имат награден фонд от по 40 хиляди долара.

18-годишната пловдивчанка убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 осмата поставена и бивша №158 в света Леа Бошкович (Хърватия).

Това е осма поредна победа при само един загубен сет за българката, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. За място на финала Янева ще играе срещу седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия).