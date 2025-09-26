ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какво е състоянието на пътищата към момента

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21373831 www.24chasa.bg

Елизара Янева отново на полуфинал в Пазарджик

1196
Елизара Янева Снимка: БФТ

Елизара Янева продължава със страхотното си представяне на турнирите от ITF за жени в Пазарджик. Състезанията в ТК „Фаворит" имат награден фонд от по 40 хиляди долара.

18-годишната пловдивчанка убедително на четвъртфиналите с 6:3, 6:4 осмата поставена и бивша №158 в света Леа Бошкович (Хърватия). 

Това е осма поредна победа при само един загубен сет за българката, която предната седмица триумфира с титлата на друг турнир в Пазарджик от същия ранг. За място на финала Янева ще играе срещу седмата в схемата Лаура Самсон (Чехия).

Елизара Янева Снимка: БФТ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?