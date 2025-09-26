ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Диана Дамянова: Трудните времена в България ражда...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21374007 www.24chasa.bg

Поляк стана първият в историята, спуснал се със ски от Еверест без допълнителен кислород

4892
Анджей Баргел, кадър: YouTube/Sobieslaw Zasada Automotive

Полякът Анджей Баргел стана първият човек в историята, който се изкачи до най-високия планински връх в света Еверест (8848 метра) и направи пълно от него спускане със ски, без да използва допълнителен кислород, съобщиха от "Банско Филм Фест", чийто специален гост беше Баргел през миналата година в 23-ото издание на събитието.

"История, написана върху снега на покрива на света! Голямо признание за нашия специален гост от изданието на Банско Филм Фест 2024 - Полския Снежен леопард, ски алпинист, планински бегач и хималаист Анджей Баргел! Той влезе в световната история, след като направи първото по рода си пълно спускане със ски от покрива на света - връх Еверест, и то без да използва допълнителен кислород", написаха от "Банско Филм Фест".

24-о издание на най-мащабния в България фестивал за филми, посветени на планини, спортове и екстремни приключения ще се състои от 19 до 23 ноември и ще предложи 83 премиери от 43 държави, конкурсна програма в седем категории и множество допълнителни събития извън екрана, съобщиха организаторите.

Анджей Баргел, кадър: YouTube/Sobieslaw Zasada Automotive

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?