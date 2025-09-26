Поляк стана първият в историята, спуснал се със ски от Еверест без допълнителен кислород

Полякът Анджей Баргел стана първият човек в историята, който се изкачи до най-високия планински връх в света Еверест (8848 метра) и направи пълно от него спускане със ски, без да използва допълнителен кислород, съобщиха от "Банско Филм Фест", чийто специален гост беше Баргел през миналата година в 23-ото издание на събитието.

"История, написана върху снега на покрива на света! Голямо признание за нашия специален гост от изданието на Банско Филм Фест 2024 - Полския Снежен леопард, ски алпинист, планински бегач и хималаист Анджей Баргел! Той влезе в световната история, след като направи първото по рода си пълно спускане със ски от покрива на света - връх Еверест, и то без да използва допълнителен кислород", написаха от "Банско Филм Фест".

24-о издание на най-мащабния в България фестивал за филми, посветени на планини, спортове и екстремни приключения ще се състои от 19 до 23 ноември и ще предложи 83 премиери от 43 държави, конкурсна програма в седем категории и множество допълнителни събития извън екрана, съобщиха организаторите.