Нашият колоездач 42-и в общия старт на световното

Единственият български представител на световното първенство по шосейно колоездене в Руанда се класира на 42-о място в общия старт при юношите старша възраст.

18-годишният Николас ван дер Мерве измина 119,3-километровото трасе в Кигали за 3 часа, 5 минути и 34 секунди.

Той изостана с 10:15 минути от британеца Хари Хъдсън, който се поздрави с победата с време от 2 часа, 55 минути и 19 секунди. Сребърният медал стана притежание на французина Йоан Блан, който финишира на 16 секунди. С равно време с неговото завърши и полякът Ян Яцковяк, който остана трети.

За Ван дер Мерве, който е от български и южноафрикански произход, това бе втори и последен старт на шампионата в Руанда. В първия, който бе индивидуален часовник, той се класира на рекордното за българското колоездене 13-о място.