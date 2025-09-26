За първи път бразилка ще играе в дамския ЦСКА

Женският волейболен ЦСКА привлече Моник Жервазио, потвърдиха от клуба в петък. Родената през 2001 година е висока 183 сантиметра и играе като посрещач.

През миналия сезон Жервазио е била част от израелския "Апоел Кфар Шаба", а преди това е играла и за "Галерис" (Хайрайзърс) във Филипините.

Жервазио е първата бразилка в историята, която ще играе за "червените".

"Имам едно вълнение, чест е да бъда в такъв клуб. Невероятно е, защото това е най-успешният клуб в България. Чувала съм страхотни неща за ЦСКА и определено съм щастлива за избора си. Вече знам и от първо лице какво означава волейболът за всички, които са в отбора. Нямам търпение сезонът да започне и да постигнем нещо значимо. Основната ми цел е да остана здраво стъпила на земята и с много тренировки да допринеса за израстването на целия отбор. Опитвам се да давам всичко от себе си във всеки мач, не се пестя и винаги търся начин да извлека максимума от дадена ситуация", заяви Моник Жервазио пред официалния сайт на ЦСКА.