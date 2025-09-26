ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Диана Дамянова: Трудните времена в България ражда...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21375295 www.24chasa.bg

Голямо признание за българската фехтовка

1504
Йоана Илиева Снимка: БФФ

Българската фехтовка получи признание от международните организации в спорта. Изпълнителното бюро на Международната федерация по фехтовка за десети път обяви Васил Миленчев за най-добър съдия в света, а Йоана Илиева беше избрана за член на атлетическата комисия на организацията. Европейската конфедерация по фехтовка нареди Лазарина Петкова сред тримата най-добри съдии в Европа.

Васил Миленчев беше отличен като "най-добър съдия в света" за десети път, което е безпрецедентно признание в спорта. Миналата година пловдивчанинът съдийства на всички големи състезания, като работи и за шеста рекордна олимпиада. Той беше назначен за рефер на финала на сабя мъже.

Най-добрата българска фехтовачка Йоана Илиева, която през сезон 2024-25 стигна до номер 2 в световната ранглиста и спечели златен медал за световната купа за България на сабя жени, беше избрана за член на атлетическата комисия на Международната федерация по фехтовка.

Лазарина Петкова беше класирана от Изпълнителното бюро на европейската конфедерация по фехтовка сред тримата най-добри съдии по фехтовка в Европа и доказа.

"Българската фехтовка има все по-добри постижения и вече е неизменна част от световния елит. Българската федерация по фехтовка също се утвърди в международен план. Председателят на федерацията ни Величка Христева за пети път е член на Изпълнителния комитет на европейската конфедерация по фехтовка, което е признание за качествата й на организатор и управленец", се казва в съобщението на БФФ.

Йоана Илиева Снимка: БФФ
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?