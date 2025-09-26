Алекс и Мони Николови - поколението Z, което преобрази България

Сайтът на международната волейболна федерация FIVB.COM отбеляза фурора на България на световното във Филипините с любопитен материал за братята Алекс и Симеон Николови, които са в основана на достигането от тима на полуфинал. Той е срещу Чехия, а ето какво пише в статията:

България е на 1/2-финал на световното по волейбол за мъже за първи път от доста дълго време и братята Александър и Симеон Николови са в центъра на този успех.

Българите са със славна история на първенства на планетата, като са печелили 5 медала. От тях имат сребро като домакини през 1970 г., а са бронзови през 1949, 1956, 1986 и 2006 г. Но резултатите през последните години спадаха сериозно, за да се стигне до 20-ото място през 2022 г.

Сериозна роля в тазгодишната кампания, която е изградена около млад отбор и направлявана от Николови, има и програмата Empowerment support на международната федерация.

Влиянието на братята се вижда и от статистиката и от тяхното присъствие. Алекс, който вече е на 21 г., е лидер по спечелени точки в турнира и носи нападението с невероятно постоянно срещу едни от най-добрите защити в света. Мони, който е едва на 18, е един от най-младите разпределители, които са класирали отбора си на този етап в историята световните. Като показва спокойствие, което рядко се вижда при играчи на неговата възраст. Заедно те дават на България нова идентичност, построена на младежка енергия, харизма и самочувствие.

Мони признава, че дебютът му на голямо първенство е донесъл и нерви, и възбуда. Подготовката е била доста трудна, а целият отбор е бил помолен да даде повече от себе си от това, което е показвал до момента.

“Да, наистина съм много въодушевен. Ще бъде трудно, но смятам, че работихме достатъчно силно, за да бъдем тук и доказахме на всички, че имаме качествата да сме на този етап на турнира”, казва Мони. "Всички излязохме от зоната си на комфорт. Опитваме се да растем заедно и като отбор и индивидуално. Аз мисля, че се справихме доста добре със задачата да се подобрим във всички аспекти”, допълва той.

Разбира се, няма как да не сподели и как се чувствана игралното поле с батко си. Обяснява, че малко спортисти имат шанса да са с близък човек на това ниво.

“Да се състезаваме на най-високо ниво с брат ми винаги е било мечта”, казва той.

“Това не могат да го направят много спортисти и съм благословен и щастлив, че аз мога. Но най-важното е отборът. Да побеждаваме, да се подобряваме и да покажем най-добрия волейбол на който сме способни”, категоричен е той.

Алекс е на второто си световно и това му се струва доста различно от дебютното му. Посочва, че вече има поста повече опит, но с това идва и отговорността.

“Най-голямата разлика, разбира се, че съм по-опитен. Това са три години. Чувствам се по-зрял и повече лидер на отбора от преди. Имахме четири трудни месеца подготовка в планината, далеч от дома и използвахме Лигата на нациите да натрупаме опит за по-младите. Сега съставът ни е напълно готов”, обяснява той.

Според него силата на българския тим е в сплотеността. Изградена на приятелства, които вече продължават десетилетие.

“Специалното за нашия тим е, че сме млади. Почти на едни години сме и сме добри приятели извън терена. Познавам половината от съотборниците си над 10 години. И знаеш, че можеш да разчиташ на тези хора повече, отколкото на обикновен съотборник”, допълва той.

Когато го питаме за чувството да играе с брат си, Алекс си спомня, че двамата са говорили за този момент доста преди да се случи. И когато е станало това е донесло не само гордост, но и отговорност.

“Ние знаехме, че това рано или късно ще се случи. Още от деца го знаехме. И сега чувството е невероятно. От една страна е спокойствието, защото го постигнахме, но от друга страна е отговорността”, обяснява той.

Днес Алекс е един от най-добрите реализатори в света, а Мони доказва, че и тийнейджърите могат да водят отбор на високо ниво. И заедно върнаха отбора си под светлината на прожекторите. И показаха как поколението Z започва да изгражда бъдещето на спорта.