Още двама олимпийски шампиони срещу Карлос Насар на световното

Трима олимпийски шампиони в една категория. Това ще се случи по време на световното по вдигане на тежести във Фьорде.

В Норвегия от 2 октомври носителят на златен медал от игрите в Париж Карлос Насар (тогава до 89 кг) ще бъде в новата категория до 94 кг. Срещу него на подиума трябва да излезе Киануш Ростами. В Рио де Жанейро през 2016 г. той спечели за Иран при 85-килограмовите, а в момента представя Косово. Фарес Ибрахим Елбах от Катар пък е роден в Египет и известен също като Месо Хасуна. Той стана олимпийски шампион в Токио в кат. до 96 кг.

Притежателят на куп световни рекорди Насар е един от тримата български щангисти, които ще вдигат в група “А” във Фьорде. Другите са Ангел Русев (до 60 кг) и Христо Христов в кат. до 110 кг.

Както е известно, на световното ще има шестима наши представители. Другите са Дениз Данев (60), Габриел Маринов и Иван Димов (до 65 кг).

Старши треньорът на националния отбор Янко Георгиев обясни, че след проведените тренировъчни лагери е било взето решение страната ни да няма представителки при жените, тъй като техните резултати са далеч от нужните за подобен форум.

Карлос все още няма подписан договор и по тази причина не получава заплата от Министерството на младежта и спорта, но е получил контракт и сам трябва да реши кога да го парафира. Останалите състезатели вече са подписали договорите си, разкри Стефан Ботев, шеф на Българската федерация по вдигане на тежести.

