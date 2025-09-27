Мая и Владо Николови подкрепят днес синовете си Алекс и Мони в 1/2-финала на световното в Манила

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В полуфинала на световното по волейбол срещу Чехия днес двете основни фигури в състава на Джанлоренцо Бленджини - Алекс и Симеон Николови, ще имат специална подкрепа от трибуните на 19-хилядната зала Mall of Asia в Манила.

За да подкрепят синовете си там ще са техните родители Мая и Владо. Волейболната ли легенда и съпругата му организираха пътуването си веднага след феноменалната победа над САЩ в 1/4-финалите на мондиала.

Семейството има още 2 деца - Филип и Дария.

21-годишният Алекс е основният реализатор на отбора ни, като в момента е номер 1 на световното със 119 т.

Мони пък въпреки възрастта (18 г.) си вече се превръща в единица мярка за нестандартен разпределител, който определено променя представите за играта на поста си.

Баща им имаше солидни заслуги за последните 2 медала на България от големи първенства - световен и европейски бронз (2006 и 2009).