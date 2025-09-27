Парадокс - треньорът, който отне на България медал преди 10 г., сега може да ѝ го донесе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес българските волейболни национали ще играят след 19 г. отново в 1/2-финал на световно първенство. Съперникът във филипинската столица Манила е Чехия.

За последно държавният ни тим бе близо до медал от голямо първенство преди 10 г. в София, когато финишира 4-и на европейското.

Парадоксално човекът, който през 2015-а лиши България от отличие пред родна публика, е същият, който сега може да го донесе от мондиала. Неговото име е Джанлоренцо Бленджини.

На 18 октомври 2015-а с него начело родната му Италия победи с 3:1 националите ни в спора за третото място на континенталния шампионат.

Бленджини като селекционер на България във Филипините

Днес Бленджини вече като селекционер на България ще изведе тима ни срещу Чехия. Евентуална победа ще гарантира на държавния ни тим поне сребърен медал. Така италианецът може да върне това, което отне на всички любители на волейбола, а и въобще на спорта у нас преди 10 г.

Бленджини поема "скуадра адзура" в края на юли 2015-а, наследявайки Мауро Беруто, на когото е помощник в последната година. През септември печели с Италия сребро от световната купа, а месец по-късно в София стига до бронза. На олимпиадата през 2016-а в Рио де Жанейро тимът на Бленджини губи финала от бразилските домакини. От миналата година той е начело на България.

Още през тази работата му даде резултат. Първо с 6-те победи на момчетата му в Лигата на нациите, а сега и с 5-те поред на световното във Филипините.

При това българският състав е с най-ниска средна възраст на мондиала - 23,2 г. Под палката на италианския диригент обаче младоците ни изглеждат като наистина класен отбор и в големи периоди от мачовете "свирят" в перфектен синхрон.