2-ма българи на финалите на световната купа по гимнастика

Валентина Георгиева и Кевин Пенев се класираха за финалите съответно на прескок и на земя при жените и при мъжете на световната чалъндж купа по спортна гимнастика в Сомбатхей (Унгария).

Двукратната европейска вицешампионка Георгиева продължава силното си представяне на своя коронен уред и записа втора оценка в квалификациите на прескок 13,550 точки (13,600 точки за първия опит и 13,500 за втория).

Кевин Пенев също е с втора оценка на земя от 13,800 точки.

България участва с общо шестима състезатели в надпреварата, но останалите не успяха да стигнат до финалите. Никол Стоименова има на прескок 12,000 точки (само един прескок), на смесена успоредка 10,400, на земя 11,000 и на греда 11,950. Георгиева има на греда 10,750 точки.

На земя Еди Пенев беше оценен с 13,150 точки, на кон с гривни Давид Иванов има 13,500 точки, Кевин Пенев 12,900, на прескок Еди Пенев 13,700 (14,00 първи прескок и 13,100 втори прескок), на успоредка Давид Иванов 13,000, а Дейвид Хъдълстоун 13,200 точки.