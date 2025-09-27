Волейболистите играят световен 1/2-финал на годишнина от европейска титла за България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интересно съвпадение бележи датата на полуфинала от световното първенство във Филипините, в който българските волейболисти играят срещу Чехия - 27 септември.

На този ден през 1981 г. националките ни в най-успешния колективен спорт за родината ни носят най-големия му успех.

Водени от великия Васил Симов те стават европейски шампионки.

Във финала на първенството в София убедително с 3:0 е победен хегемона СССР (7 континентални титли поред преди това).

Дано съвпадението донесе късмет на момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини в Манила днес.