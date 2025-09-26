Кейн подобри рекорд на Роналдо и Холанд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Капитанът на Англия Хари Кейн подобри рекорд на головите машини Кристиано Роналдо и Ерлинг Браут Холанд.

При домакинската победа на "Байерн" в 5-ия кръг на Бундеслигата с 4:0 срещу "Вердер" нападателят на баварците са разписа 2 пъти (първият път от дузпа).

Така Кейн натрупа 100 гола във всички турнири за "Байерн" в 104 мача.

Роналдо и Холанд нанизаха по 100 попадения за "Реал" и "Манчестър Сити" за по 105 двубоя.

С успеха мюнхенци продължават да са на върха в елита на Германия с пълен актив от 15 точки.

С 4 "Вердер" се нарежда 14-и.