Блестяща България e на световен финал след 55 г. с 3:1 над Чехия! Алекс Николов избухна с 31 т.

В 19-хилядната зала Mall of Asia в Манила България спечели един от най-важните мачове в историята на нашия волейбол.

С блестящо представяне възпитаниците на италианския ни селекционер Джанлоренцо Бленджини победиха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:20) Чехия в първия полуфинал от програмата на световното първенство във Филипините.

Така държавният ни тим ще играе финал на мондиал за втори път след 1970-а, когато губим с 2:3 от ГДР в София.

55 г. по-късно България очаква във финал победителя от сблъсъка между актуалния световен шампион Италия и неговия подгласник от финала преди 3 г. и европейски първенец Полша. Мачът им стартира в 13,30 ч.

Стартовата част бе доста оспорвана и със смяна на водачеството до 18:18. Тогава при сервис на Илия Петков нашите нанесоха своя удар и дръпнаха с 4 точки, след което спокойно стигнаха до успешен край.

След 8:8 във втората част чехите взеха аванс, който стигна до 4 точки. Националите ни методично наваксаха и изравниха при 20:20. Противникът съумя да вземе още един брейкбол и след това да изравни за 1:1.

И в третия гейм отборите бяха близо в резултата. При 20:19 волейболистите ни направиха решителни 3 точки и това им донесе преднина от 2:1.

В оказалата се последна четвърта част четата на Бленджини отново в края съумя да прекърши опитващите са оцелеят чехи, за да ликува с дива радост.

В нея се включиха президентът на федерацията Любо Ганев и бившият капитан на България Владо Николов и съпругата му Мая.

Синовете им Алекс и Симеон поведоха държавния тим и към 6-ата победа в Манила. Първият избухна с 31 точки (1 блок, 3 аса) и вече има общо 150 на шампионата, като със сигурност ще стане реализатор №1.

Мони отново не неразгадаем при разпределянето на топката за съперника, а и записа 9 точки (2 аса, 2 блока).

Капитанът Алекс Грозданов бе солиден с 12 точки (4 блока, 1 ас). Аспарух Аспарухов завърши с 10 (1 ас), а Мартин Атанасов, който днес навършва 29 г. и е най-възрастният в нашия състав, записа 8 (3 блока).

Много добри изяви имаше и либерото ни Дамян Колев.