ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още една покана: финалът на Световното първенство ...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21379316 www.24chasa.bg

Бленджини: Във финала на световното трябва да продължим да натискаме газта!

3360
Джанлоренцо Бленджини Снимка: FIVB

Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини, разбираемо, бе много щастлив след победата с 3:1 над Чехия и достигането до финала на световното във Филипините. В него България ще срещне родната му Италия или Полша. Вторият полуфинал на мондиала стартира в 13,30 ч

"Тази победа означава, че съм научил на някои неща тези момчетата, че съм натискал по време на всеки един тренировъчен ден. И днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добри ни волейбол, но се опитахме да намерим различни решения. Сега ни остава да мислим за утре. Ще трябва да вложим цялата ментална енергия. След края на световното първенство може да почиваме. Не трябва да отпускаме газта, а да продължим да шофираме", сподели Бленджини.

Джанлоренцо Бленджини Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?