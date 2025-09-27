Бленджини: Във финала на световното трябва да продължим да натискаме газта!

Селекционерът на волейболистите ни Джанлоренцо Бленджини, разбираемо, бе много щастлив след победата с 3:1 над Чехия и достигането до финала на световното във Филипините. В него България ще срещне родната му Италия или Полша. Вторият полуфинал на мондиала стартира в 13,30 ч

"Тази победа означава, че съм научил на някои неща тези момчетата, че съм натискал по време на всеки един тренировъчен ден. И днес се наложи да страдаме повече от необходимото. Не показахме най-добри ни волейбол, но се опитахме да намерим различни решения. Сега ни остава да мислим за утре. Ще трябва да вложим цялата ментална енергия. След края на световното първенство може да почиваме. Не трябва да отпускаме газта, а да продължим да шофираме", сподели Бленджини.