ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Още една покана: финалът на Световното първенство ...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/21379391 www.24chasa.bg

Алекс Николов към българите: Обичаме ви! Утре излизаме да оцветим медала в злато

3588
Алекс Николов забива за поредната си точка. Снимка: FIVB

Направилият най-силния си мач на световното по волейбол във Филипините Алекс Николов (31 точки в полуфинала срещу Чехия) коментира емоционално днешния огромен успех"

„Много благодаря. Прибираме се медалисти. Утре само излизаме да оцветим в злато медала! Благодаря ви много! Обичам ви!" 

"Не мога да повярвам. След мача със САЩ трябваше да останем концентрирани, да влезем в днешния мач много добре. Така и направихме. Успях да отбележа точки, но по-важното е, че отборът успя да се събере и да бъде това, което е", сподели Николов.

Алекс Николов забива за поредната си точка. Снимка: FIVB

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?