Алекс Николов към българите: Обичаме ви! Утре излизаме да оцветим медала в злато

Направилият най-силния си мач на световното по волейбол във Филипините Алекс Николов (31 точки в полуфинала срещу Чехия) коментира емоционално днешния огромен успех"

„Много благодаря. Прибираме се медалисти. Утре само излизаме да оцветим в злато медала! Благодаря ви много! Обичам ви!"

"Не мога да повярвам. След мача със САЩ трябваше да останем концентрирани, да влезем в днешния мач много добре. Така и направихме. Успях да отбележа точки, но по-важното е, че отборът успя да се събере и да бъде това, което е", сподели Николов.